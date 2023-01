Fabrizio Corona e la notizia sulla condanna | non è lui L’avvocato spiega tutto

(Di martedì 17 gennaio 2023), lariguardante la suaemersa nelle ultime ore e della quale vi abbiamo parlato in questo articolo non corrisponde alla verità. I principali organi di informazione hanno rilanciato una news inerente ad una sentenza del giudice, che lo aveva portato a subire un anno e dieci mesi di reclusione per un tentativo di furto in una casa di Roma, in compagnia di un complice. Invece ora è intervenutodell’ex re dei paparazzi, Ivano Chiesa, che ha fornito tutt’altra. Dunque,non ha avuto alcunae c’è una motivazione ben precisa dietro questo errore degli organi di informazione. Ne ha parlato apertamente in un video, apparso sul suo profilo Instagram ufficiale, il ...

L'errore 'Non riguarda, ma un omonimo, la sentenza della Cassazione depositata ieri nella quale si fa riferimento alla condanna a un anno e dieci mesi di reclusione per un tentato ...è di nuovo nei guai ma questa volta non per le numerose vicende di gossip che lo hanno riguardato in passato: l'imprenditore è stato condannato, con sentenza confermata dalla Corte di ... Il Fabrizio Corona condannato per tentato furto è un omonimo dell'ex paparazzo Abbaglio di buona parte della stampa italiana: Fabrizio Corona non è stato condannato per furto, il caso spiegato bene ...Fabrizio Corona non ha commesso nessun furto. L'uomo condannato a un anno e 10 mesi di di reclusione per un tentato furto in appartamento a Roma non è l'ex fotografo dei vip, ma ...