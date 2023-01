Fabrizio Corona condannato per un tentato furto in casa a Roma | la sentenza

(Di martedì 17 gennaio 2023). C’è la conferma della corte di Cassazione: condanna a un anno e 10 mesi per il fotografo, il quale è stato giudicato colpevole per aver concorso in unall’interno di un appartamento a. E aveva un complice: N.D.C., un ex carabiniere sospeso dall’Arma. Laè stata riportata anche dall’Ansa nelle ultime ore, e si riferisce a uno sventato colpo che, si legge nelle carte del processo, ”è statoin collaborazione con altre due persone”. Uno dei soggetti viene anche indicato come ”cognato di uno dei due residenti nell’appartamento”. Coinvolto nel colpo, anche A.P., giudicato però in modo separato per le azioni. Nel testo del verdetto, si legge che ...

Il Fatto Quotidiano

