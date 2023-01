Fabrizio Corona condannato per tentato furto in casa a Roma La Cassazione | un anno e 10 mesi | in concorso con ex carabiniere

Il Fatto Quotidiano

È stata confermata dalla Cassazione la condanna a un anno e dieci mesi nei confronti dell'ex fotografoper concorso in tentato furto in un appartamento della capitale, in complicità con Nunzio Di Caprio , un ex carabiniere sospeso dal servizio. Il verdetto - sentenza 1368 - è stato ...di nuovo nei guai con la legge e questa volta le sue fotografie non c'entrano nulla. La Cassazione , infatti, ha confermato la condanna ad un anno e 10 mesi per l'ex re dei paparazzi ... Fabrizio Corona, confermata in Cassazione la condanna per tentato furto con un ex carabiniere Un anno e dieci mesi per tentato furto. La Cassazione ha confermato la condanna di Fabrizio Corona per aver tentato di introdursi in un appartamento di Roma insieme a Nunzio Di Caprio, ex carabiniere ...La Cassazione ha ritenuto che non vi fu desistenza volontaria: Fabrizio Corona è stato condannato ad un anno e 10 mesi in concorso con l'ex carabinier ...