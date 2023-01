Fabrizio Corona Condannato | Il Clamoroso Errore!

(Di martedì 17 gennaio 2023) Nelle ultime ore,é finito al centro della cronaca per dei nuovi guai giudiziari. Questo almeno é quello che era apparso sulle principali testate giornalistiche italiane. Peccato che la stampa, questa volta, abbia preso un abbaglio, visto che la persona condannata non é il nostro. Lo ha spiegato per bene il suo legale. Ecco i dettagli sulla vicenda!abbaglio della stampa:non c’entra nulla questa volta!abbaglio di buona parte della stampa italiana su. Non è lui infatti, l’uomoper il tentato furto in un appartamento di Roma. Poche ore fa infatti, molte agenzie di stampa, avevano diffuso la notizia della ...

Un clamoroso caso di omonimia ha fatto tornare in primo piano l'ex fotografo dei vip. Nelle ultime ore si era diffusa la notizia di una condanna per tentato furto in un appartamento . Successivamente è emerso che il destinatario della sentenza non è il re dei ..."Non riguarda, ma un omonimo, la sentenza della Cassazione depositata ieri nella quale si fa riferimento alla condanna a un anno e dieci mesi di reclusione per un tentato furto in appartamento a ... Il Fabrizio Corona condannato per tentato furto è un omonimo dell'ex paparazzo (ANSA) - ROMA, 17 GEN - "Non riguarda Fabrizio Corona, ma un omonimo, la sentenza della Cassazione depositata ieri nella quale si fa riferimento alla condanna a un anno e dieci mesi di reclusione per ...Fabrizio Corona condannato per furto Si, ma è un caso di omonimia Nelle ultime ore, in particolare nella serata di lunedì 16 gennaio, era ...