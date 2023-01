Fabrizio Corona | condannato a un anno e dieci mesi per tentato furto

Il Fatto Quotidiano

è stato condannato dalla Cassazione per reato di furto a Roma. Continuano i guai con la giustizia dell'ex L'articolocondannato per tentato furto: confermato il reato .... È stata confermata dalla Cassazione la condanna a un anno e dieci mesi nei confronti dell'ex fotografo per concorso in tentato furto in un appartamento della capitale, in complicità ... Fabrizio Corona, confermata in Cassazione la condanna per tentato furto con un ex carabiniere La Cassazione ha confermato la condanna a un anno e dieci mesi di reclusione per Fabrizio Corona, ex paparazzo, per concorso in tentato furto in un appartamento della capitale, in complicità con ...Fabrizio Corona condannato. C’è la conferma della corte di Cassazione: condanna a un anno e 10 mesi per il fotografo Fabrizio Corona, il quale è stato giudicato colpevole per aver concorso in un ...