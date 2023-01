Fabiàn Ruiz lontano dal PSG

Leggi su dailynews24

(Di martedì 17 gennaio 2023), ex centrocampista del Napoli, nella scorsa finestra di mercato ha deciso di lasciare la Campania per volare in Francia, direzione Parigi. Con la maglia azzurra il centrocampista spagnolo ha convinto ma al PSG non è riuscito ad incidere, difatti lo spazio per lui in campo è stato pochissimo. Molto probabilmente già in questa L'articolo