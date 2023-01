F1 | il Gran Premio di Cina non verrà sostituito Confermato il calendario del Mondiale 2023

(Di martedì 17 gennaio 2023) La Formula Uno ha reso noto ildefinitivo del, in seguito alla decisione di non assegnare ad altre località iloriginariamente previsto in. Il circuito di Shanghai avrebbe dovuto infatti riaccogliere il circus dopo quattro anni, tuttavia le restrizioni relative al COVID-19 vigenti nel Paese asiatico hanno costretto gli organizzatori ad annullare l’evento. La cancellazione del GP cinese, inizialmente pianificato domenica 16 aprile, ha provocato unde vuoto di quattro settimane neldi quest’anno, dalla gara di Melbourne del 2 aprile all’appuntamento di Baku del 30 aprile. La F1 ha provato a colmare questo buco con un paio di possibili soluzioni, entrambe sfumate. Un’ipotesi era quella di anticipare ...

Confermata la cancellazione deldi Cina, decisa a causa delle restrizioni ancora in vigore nel Paese a causa del Covid. La gara non sarà però sostituita, proprio per questo gli ... Formula 1, ufficializzato il numero di Gran Premi in calendario Stuart Pringle lancia critiche verso Bernie Ecclestone, la cui gestione in F1 ha messo a rischio il GP Gran Bretagna e Silverstone ...Gp Cina 2023: La Formula 1 ha confermato che la nuova stagione sarà formata da 23 gare poiché è stata esclusa ufficialmente il Gran Premio della Cina.