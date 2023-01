F Romano pubblica | Klopp sugli acquisti | “Guardiamo fuori – non è che pensiamo che saremo solo con…

Leggi su justcalcio

(Di martedì 17 gennaio 2023): “– non è cheche staremocon questi ragazzi fino al 2050. Si tratta sempre di ciò che possiamo fare” #LFC “Se le soluzioni per noi fosseroe fattibili… ovviamente porteremmo giocatori per aiutare – ma abbiamo anche una squadra esistente”. pic.twitter.com/NlTIWY47Hl — Fabrizio(@Fabrizio) 16 gennaio 2023 Source by FabrizioL'articolo proviene da JustCalcio.com.