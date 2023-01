Pianeta Milan

Sui social i tifosi del, e non solo, sono impazziti per l'esterno a cominciare dal compagno ... "Quanto siamo fortunati ad avere uno del genere", scrive. Mentre Zinco manda un messaggio ai ...salvò la ghirba alpareggiando nel finale un match in casa contro la Doria. Saltò tutte le partite dei successivi 50 giorni e si vide offrire la cessione. Adli ha disputato un signor pre -... Ex Milan, Hauge non ha spazio al Genk: l’Eintracht cerca acquirenti Nach nur einem halben Jahr wird die Leihe von Jens Petter Hauge nach Gent wohl abgebrochen. Der zweitteuerste Einkauf der Eintracht-Geschichte steht damit am Scheideweg.Nach nur einem halben Jahr wird die Leihe von Jens Petter Hauge nach Gent wohl abgebrochen. Der zweitteuerste Einkauf der Eintracht-Geschichte braucht nun einen neuen Verein, um Spielpraxis zu bekomme ...