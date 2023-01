(Di martedì 17 gennaio 2023) Moto - mercato del Mondiale Endurance come se piovesse. Dopo un periodo di calma piatta, con la stagione in procinto di partire tra tre mesi esatti (24h di Le Mans, 13 - 16 aprile) tutte le squadre ...

Motosprint.it

Dopo un periodo di calma piatta, con la stagione in procinto di partire tra tre mesi esatti (24h di Le Mans, 13 - 16 aprile) tutte le squadree SST si stanno organizzando per farsi trovare pronte ...Ma con un circuito lungo sarà una gara dura e anche con il tempo che. " Marvin Fritz, Germania (YART " Yamaha Official Team, Yamaha YZF - R1) : " Sono stato a Spa tre o quattro volte con ... EWC: cambia la line up del Tati Team Beringer Dopo l'arrivo di Joan Mir, i numerosi cambi tra i tecnici e le richieste di competitività di Marc Marquez ecco un'altra novità dalla Slovenia, per tornare al vertice ...La squadra Kawasaki ingaggia due piloti freschi di titolo Superstock con il loro precedente team. Obiettivo essere costantemente sul podio ...