Evade dai domiciliari per far visita alla famiglia | arrestato

(Di martedì 17 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della stazione di Fisciano hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti di un 32enne per evasione dagli arresti, misuraquale era sottoposto dopo una rapina di 10mila euro commessa lo scorso mese di settembre ai danni di un centro scommesse di Fisciano. L’uomo era evaso per farpropriaresidente in provincia di Reggio Emilia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.