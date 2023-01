Eto’o su Mourinho | «Sapevate perché lo amavamo tanto? Perché era sempre sincero con noi»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 17 gennaio 2023) Samuel, ex attaccante dell’Inter, ha parlato del suo passato in nerazzurro, in particolare con JoséSamuel, ex attaccante dell’Inter, ha parlato del suo passato in nerazzurro. PAROLE – «Quando sono arrivato all’Inter, ho detto a papà Massimo Moratti: ‘Dammi due anni e ti darò la Champions’. Arrivo in questa meravigliosa famiglia, con Marco Materazzi e Javier Zanetti. Intorno a me, poi, avevo degli assassini. Quando entravamo nello stadio e vedevi i nostri occhi, pensavi subito: ‘Meglio lasciarli vincere e tornare dalla mia famiglia’.? E’ lontano da tutto quello che la gente dice di lui.loera...