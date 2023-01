Estrazioni del Lotto di gennaio 2023

Today.it

La Regione Puglia - si legge sul Giornale - farà ricorso contro il decretogoverno Meloni. Lo ... oltre ad aver perso in tutte le sedi fino alla Corte di Giustizia Ue i ricorsi contro le"Stiamo operando in questa direzione con i provvedimenti sui rigassificatori, sulledi gas dai giacimenti gia' noti lungo le nostre coste, sulla semplificazione per consentire la ... Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di sabato 14 gennaio 2023 Con l’appoggio diretto della Cina e quello supplementare di India e Russia, i militari birmani possono essere certi che i loro misfatti resteranno impuniti ...Una condivisione, un "like" e tanta fortuna sono tutto ciò che serve per vedere gratis la partita di lunedì al Meazza grazie alla piattaforma di gettoni digitali. Maxi adesione dei tifosi sin dai prim ...