Estetiste | come trattare pazienti sottoposte a interventi chirurgici

(Di martedì 17 gennaio 2023) L’area Benessere di Confartigianato Imprese Bergamo organizza due seminari formativi gratuiti rivolti al comparto dell’estetica per fornire alle operatrici informazioni e consigli pratici per il trattamento diche sono statedi chirurgia estetica. Gli incontri, in programma lunedì 23 gennaio e lunedì 6 febbraio alle ore 18.00 nella sala A della sede di via Torretta a Bergamo, sono promossi in collaborazione con LILT Bergamo (Lega italiana per la lotta contro i tumori) e con Politerapica – Terapie della Salute Relatore sarà il dottor Andrea Lisa, specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva. Il primo appuntamento, lunedì 23 gennaio, ha per titolo «Approccio alla medicina estetica ed esiti cicatriziali». Sempre piùrichiedono procedure di medicina estetica che si associano a ...

