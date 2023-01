Erling Haaland | protagonista del nuovo numero di GQ Italia

GQ Italia

Commenta per primo, attaccante norvegese del Manchester City, ha spiegato i suoi obiettivi in una lunga intervista al GQ Magazine : 'Cercherò di fare tutto ciò che è in mio potere per vincere trofei qui. ...Ultime notizie SSC Napoli - Aggiornata la classifica della Scarpa d'Oro dopo il weekend di campionati, conche resta a secco ma non molla la vetta della classifica. Il centravanti norvegese è rimasto a secco nel derby di Manchester ma grazie ai 21 gol messi a segno finora in campionato ... Nella testa di Erling Haaland, la macchina da gol del Manchester City Erling Haaland, il giovane attaccante più formidabile al mondo, la novità di maggiore interesse della Premier League da oltre dieci anni, è il protagonista del numero di GQ Italia dedicato allo sport.Milan, progetto Rasmus Hojlund: il giocatore piace alla dirigenza rossonera. Il legame con Simon Kjaer. La concorrenza in Italia e all'estero. Il costo sui 25.