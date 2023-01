Era mio padre | per Tom Hanks è il film più sottovalutato della sua carriera

(Di martedì 17 gennaio 2023) Se si pronuncia il nome di Tom, vengono in mente subitocome Salvate il soldato Ryan, Il miglio verde, Forrest Gump e Philadelphia. Sappiate però che per l’attore, vincitore di due Premi Oscar, c’è un altrofondamentale nella suache quasi tutti snobbano, ovvero Era mio, pellicola del 2002 diretta da Sam Mendes e basata sull’opera a fumetti di Max Allan Collins. Durante un’intervista rilasciata al podcast ReelBlend, Tomha definito Era miouno deipiù importantisua. “Per un motivo o per l’altro, nessuno mi chiede di Era mio. È stato unincredibilmente importante per me. Ha come direttore...

