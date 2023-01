Entain Italia conquista la certificazione “Top Employer 2023”

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 17 gennaio 2023) (Adnkronos) - L'azienda ha ottenuto per la prima volta il prestigioso riconoscimento che premia le performance in ambito risorse umane Roma, 17 gennaio– Tops Institute ha appena reso noti i risultati di quest'anno relativi alle migliori aziende in ambito HR in, includendo per la prima voltatra le aziende selezionate e certificate.si inserisce quindi all'interno delle eccellenze aziendali che si impegnano a migliorare l'ambiente di lavoro e a far evolvere il mondo del lavoro in generale, prestando concreta attenzione al benessere delle proprie persone. Tops Institute dal 1991 certifica le migliori aziende al mondo in ambito HR, analizzando numerose best practices, raggruppate in 6 ...