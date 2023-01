Empoli | Zanetti | “Vittoria meritata Dedico il successo ai nostri tifosi”

(Di martedì 17 gennaio 2023) Paolo, tecnico dell’, ha parlato a Sky dopo ladi misura contro la Sampdoria. “Sono molto felice, abbiamo meritato la. Non voglio commentare le dichiarazioni della Sampdoria, l’arbitro ha preso una decisione e noi la rispettiamo. Mi godo il, ancora una volta abbiamo dimostrato quanto volevamo questo”. Il tecnico azzurro ha poi continuato: “Siamo entrati in campo con la giusta mentalità ma abbiamo commesso troppi errori. Ho visto tanta voglia di lasciare in campo tutto, e sono felice per la rete di Ebuehi che meritava questa soddisfazione personale.ilaiche non hanno smesso di cantare”. SportFace.

I blucerchiati incassano ala settima sconfitta nelle ultime 8 giornata e restano a - 7 dal terz'ultimo posto. Sorridono, invece, gli uomini diche infilano il quarto risultato utile ...e Stankovic si affidano agli ex della gara in avanti, con Caputo e Lammers chiamati ad incidere. È l', in ogni caso, a farsi preferire in termini di occasioni. Al 10' è Marin a chiamare ...Paolo Zanetti, tecnico dell’Empoli, ha parlato a Sky dopo la vittoria di misura contro la Sampdoria. “Sono molto felice, abbiamo meritato la vittoria. Non voglio commentare le dichiarazioni della Samp ...mentre l'allenatore dei toscani Paolo Zanetti schiera il freschissimo ex Caputo davanti, affiancato da Satriano e Baldanzi. (La Stampa) L’ex arbitro Marelli ha analizzato il mancato rigore assegnato ...