Empoli | Zanetti bacchetta i suoi | «Anche oggi abbiamo tenuto la partita in bilico»

(Di martedì 17 gennaio 2023) Paolo, allenatore dell’, ha parlato al termine del match vinto al Castellani contro la Sampdoria Paolo, allenatore dell’, ha parlato a DAZN. VITTORIA – «Sicuramente sono tre punti importanti, a tratti siamo stati belli. Non siamo stati bravi a essere concreti.laine poi succedono degli episodi.la questione dei cambi con il finale di sofferenza doverischiato di pareggiare unaegregiamente giocata». VICARIO – «Concordo sul fatto che Vicario sia un portiere straordinario. Noi non siamo solo il portiere, siamo tutti gli altri che lottano con mentalità tutte le partite. ...

Il Posticipo

Paolo, allenatore dell', ha parlato al termine del match vinto al Castellani contro la Sampdoria Paolo, allenatore dell', ha parlato a DAZN. VITTORIA ...... mentre l'allenatore dei toscani Paoloschiera il freschissimo ex Caputo davanti, affiancato da Satriano e Baldanzi. Nonostante la pioggia battente l'parte subito determinato a fare la ... Empoli, Zanetti: “Abbiamo rischiato di pareggiare una partita giocata egregiamente” Paolo Zanetti, tecnico dell’Empoli, ha parlato a Sky dopo la vittoria di misura contro la Sampdoria. “Sono molto felice, abbiamo meritato la vittoria. Non voglio commentare le dichiarazioni della Samp ...mentre l'allenatore dei toscani Paolo Zanetti schiera il freschissimo ex Caputo davanti, affiancato da Satriano e Baldanzi. (La Stampa) L’ex arbitro Marelli ha analizzato il mancato rigore assegnato ...