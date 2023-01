Empoli | Vicario | «L’arbitro ha annullato giustamente il gol nel finale»

TUTTO mercato WEB

Commenta per primo- Sampdoria 1 - 0 Audero 6 : non può nulla sulla girata vincente di Ebuhei. Colley 5,5 : si ... (Dal 17' st Sabiri 5,5 : appena entrato scalda le mani acon una ...Commenta per primo Guglielmo, portiere dell', commenta ai microfoni di Sky Sport la vittoria di misura sulla Sampdoria: 'L'arbitro ha annullato giustamente il gol nel finale perché c'era un tocco di mano di ... Empoli, Vicario: "Giusto annullare il gol di Gabbiadini, vittoria che ci dà consapevolezza" Empoli-Sampdoria: le PAGELLE, i VOTI, il TABELLINO, le AMMONIZIONI e i GOL del match valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023 ...Nuovo capitolo per la via crucis della Sampdoria, punita oggi ben oltre i propri demeriti. L’Empoli vince e compie un balzo avanti importanti in chiave salvezza. Decide Ebuehi al ...