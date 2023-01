Empoli-Sampdoria | il retroscena su Marin

Agenzia ANSA

E' furioso il presidente dellaMarco Lanna al termine del turbolento finale del "Carlo Castellani" contro l'. Quel gol annullato al minuto 102 a Omar Colley per un presunto "mani" in area, non è proprio andato giù. ...Tutte le notizie e gli aggiornamenti sulle trattative e i movimenti di calciomercato di oggi, lunedì 16 gennaioArchiviata la 18esima giornata di Serie A, chiusa con le polemiche diper il gol blucerchiato annullato in extremis e lo sfogo del presidente Lanna, attenzione ancora sul mercato. Oltre ovviamente alla vigilia della Supercoppa Italiana tra Milan e ... Serie A: Empoli-Sampdoria 1-0 "Palermo, i guai in mediana accelerano l'affare Verre. Per la fascia sinistra piace Murru", scrive il Giornale di Sicilia. I.Fa discutere il goal annullato a Colley in Empoli-Sampdoria: per la moviola del Corriere dello Sport l'arbitro Santoro non sbaglia la decisione ...