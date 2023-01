Empoli | fuga di gas ed esplosione sotterranea Evacuate sei famiglie

LA NAZIONE

E' successo nel comune diin via Sottopoggio per San Donato, nella zona ...I Vigili del fuoco del comando di Firenze , distaccamento di, stanno intervenendo dalle ore 15:30 nel comune diin Via Sottopoggio per San Donato, nella zona villanova, per unadi gas per una probabile rottura di una tubazione in un terreno, che si è manifestata con una implosione di un pozzo a ... Empoli. Esplosione sotterranea: fuga di gas, evacuate sei famiglie I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli, stanno intervenendo dalle ore 15:30 nel comune di Empoli in Via Sottopoggio per San Donato, nella zona villanova, per una fuga di ga ...Sei famiglie, per un totale di 14 di persone, sono state evacuate a Villanova, frazione di Empoli (Firenze) a causa di una fuga di gas proveniente dal terreno ...