Empoli batte la Samp 1-0 e ora tallona la Fiorentina Doriani arrabbiati per un gol negato dal Var Pagelle

(Di martedì 17 gennaio 2023) - Esulta Zanetti per il quarto risultato utile consecutivo per l', chedi misura la1 a 0 con un colpo di testa di Ebuehi e vola al dodicesimo posto, alla pari con il Bologna e a un solo punto dalla.risi sempre più nera, invece, per la squadra di Stankovic, ormai a -7 punti dalla zona salvezza L'articolo proviene da Firenze Post.

