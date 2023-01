Empoli | 3 punti d' oro | Ebuehi gol | finale rovente per l' 1 - 1 di Colley al 97' annullato al Var

Valdelsa.net

Gli ultimi minuti sono di sofferenza, per l', costretto a giocare con un uomo in meno per l'infortunio di Ismajli che arriva dopo le cinque sostituzioni. Così c'è ancora tempo per un altro: ...- SAMPDORIA 1 - 0 (55 Ebuehi)Classifica Serie A: Napoli 47; Milan 38; Juventus 37; Inter 37; Atalanta, Lazio 34 e Roma 34; Udinese 25; Fiorentina e Torino 23; Bologna e22; Monza ... Empoli-Sampdoria, tre punti per blindare la salvezza Dopo un finale concitato con il gol annullato a Colley dopo 'on field review' per fallo di mano di Gabbiadini, l'Empoli batte la Sampdoria 1-0 e allontana le posizioni pericolose della classifica. Gar ...Guglielmo Vicario, portiere dell’Empoli, ha commenta ai microfoni di Sky Sport la vittoria contro la Sampdoria: “L’arbitro ha annullato il gol perché c’era un tocco di mano, la partita l’abbiamo condo ...