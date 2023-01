Emissioni | il 36% proviene dagli edifici | ecco le 12 metropoli più inquinanti

(Di martedì 17 gennaio 2023) “Le grandi città producono l’80% delledi Co2. Ad inquinare di più sono e megalopoli cinesi ma anche le grandieuropee non scherzano”, mettono in evidenza gli analisti di Silvi Costruzioni Edili, azienda leader dal 1970 nella progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di fabbricati, includendo immobili sottoposti a tutela delle Belle Arti. “La più inquinante tra le città italiane è Torino, che è settima in Europa ed al cinquantaduesimo posto della classifica mondiale, con 23 milioni di tonnellate di Co2 equivalenti immesse ogni anno in atmosfera”, puntualizzano gli analisti di Silvi Costruzioni Edili, basandosi sulla ricerca “Keeping Track of Greenhouse Gas Emission Reduction Progress” della School of Environmental Science and Engineering della Sun Yat-sen University. Nello studio ...

Corriere Quotidiano

Per questo motivo, il divieto sarà esteso anche alledei nuovi prodotti come sigarette ...in aumento anche i fumatori di sigarette a tabacco riscaldato (3.3%) visto che una persona su tre (Estendere il divieto anche alledei nuovi prodotti non da fumo (sigarette elettroniche e ... 3,3% del 2022 rispetto al 1,1% del 2019, ma più di una persona su tre (il,6%) le considera meno ... Il 36% delle emissioni proviene dagli edifici, ecco le 12 metropoli più inquinanti: Torino è settima in Europa “Le grandi città producono l’80% delle emissioni di Co2. Ad inquinare di più sono e megalopoli cinesi ma anche le grandi metropoli europee non scherzano”, mettono in evidenza gli analisti di Silvi Cos ...Ambiente Il 36% delle emissioni proviene dagli edifici, ecco le 12 metropoli più inquinanti: Torino è settima in Europa - CorriereQuotidiano.it - Il giornale delle Buone Notizie ...