Emirati | Tajani | ' governo impegnato per sicurezza del Paese'

La Svolta

'L'autorevolezza del governo Meloni, l'esperienza politica e l'impegno del ministroe le ... l'imprenditore italiano che era rimasto bloccato all'interno dell'ambasciata italiana negli...'L'autorevolezza del governo Meloni, l'esperienza politica e l'impegno del ministroe le ... 'In carcere negliArabi Uniti, perche' accusato di aver finanziato il terrorismo ... Ultimo'ora: Emirati: Tajani, 'governo impegnato per sicurezza del ... roma, 17 gen. (Adnkronos) – “Esprimo le mie più sentite condoglianze al collega Abdullah bin Zayed nell’anniversario degli attentati terroristici contro gli Emirati Arabi Uniti. Il governo italiano è ...Il felice epilogo della vicenda “Costantino” mostra in maniera evidente che con il governo Meloni l’Italia è più stimata all’estero”. Lo ha dichiarato in una nota il viceministro degli Esteri, Edmondo ...