Emiliano | nuova sfida al governo Dl trivelle? Niente via libera Ricorso

(Di martedì 17 gennaio 2023) La Puglia si oppone al viaalle. Il governatore Micheleha deciso dire ile non approvare il decreto Aiuti quater, che contiene anche quel provvedimento. La Regione Puglia - si legge sul Giornale - faràcontro il decreto delMeloni. Lo ha deciso Michele, che già convocò e perse il referendum contro lo sblocca-di Renzi, oltre ad aver perso in tutte le sedi fino alla Corte di Giustizia Ue i ricorsi contro le estrazioni. E accusa ildi colpire l’ambiente mentre lui, per non lasciare i rifiuti per strada, continua a firmare ordinanze urgenti per aumentare la capacità delle discariche. Ad annunciare ilè stata il ...

Agenzia ANSA

Puglia,e labattaglia contro il governo e le trivelle La Puglia si oppone al via libera alle trivelle . Il governatore Micheleha deciso di sfidare il governo e non approvare il ...I lavori, che partiranno entro la primavera del 2023, prevedono la realizzazione di una... Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed- romagnoli ... Ovs investe a Bari,Emiliano, 'Puglia in piena fase sviluppo' Un polo per l’innovazione tecnologica, con «competenze che a volte è difficile trovare al Nord», e un impianto industriale ampio 15mila metri quadri per dare nuova vita ai capi ... ha detto il ...Il giocatore interessa a tre club in Spagna, ma dovrà aspettare prima di risolvere il caso in casa Cremonese dopo l'esonero di ...