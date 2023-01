(Di martedì 17 gennaio 2023) Anche oggi la produzione dici ha dato un assaggio delgate nel daytime. Dopo le forti parole di Lorella Cuccarini (che da mamma avrebbe appiccicato al muro NDG), ancheLo ha convocato i suoi due allievi coinvolti nello scandalo, Samu e Maddalena. Dopo gli accadimenti degli ultimi giorni e nonostante Maddalena abbia vinto la sfida, il maestroLo la convoca per parlare #22 pic.twitter.com/8kJLPi74fv —Ufficiale (@Ufficiale) January 17, 2023Lo rimprovera Maddalena e Samu: “Vi sietetrasportare da altri”. “Io sono super profondamente deluso da te. Io ti ho visto in atteggiamenti molto infantili.senza senso, non puoi prendere esempio da persone che ...

Biccy

... 237.280 Acquario di Piccolo G: 215.660 Baciami e Ballami di Aaron: 176.774sedili della metro ... 057 Ecco la lista degli allievi e dei relativi insegnanti Ballerini Amici 2022 Maddy,Lo ...Anche il chiacchiericcio da pausa per il cateringpunti deboli delle pur brillanti esposizioni ... Tema scivoloso, ormai superato dal fatto che il faro è rappresentato daMacron, con Sandro ... Emanuel Lo sui fatti di capodanno: "Ad Amici queste cose non si fanno" Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Sul set de Il Paradiso delle signore al via le riprese delle ultime puntate di questa settima stagione, in onda fino ad aprile-maggio in tv ...