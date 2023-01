Elezioni | Rocca in fuga | D’Amato insegue

(Di martedì 17 gennaio 2023) Roma – Il conto alla rovescia per leregionali 2023 è ufficialmente partito. Per la Presidenza della Pisana sono in tutto sei i candidati, sostenuti da diverse liste. In vista delle, che si terranno il 12 e il 13 febbraio 2023, sono partiti anche i primi sondaggi relativi ai consensi. Dal sondaggio sulle prossimeregionali del Lazio commissionato dall’agenzia Dire all’istituto Tecnè emerge che Francescoè insu Alessioe con quasi il triplo dei consensi rispetto a Donatella Bianchi. Le interviste svolte dal 13 al 16 gennaio, su un campione di 1.000 persone rispondenti, fanno emergere nelle intenzioni di voto il netto vantaggio del candidato del centrodestra sull’avversario del centrosinistra: 46% contro il 35%, quasi 10 punti percentuali di ...

Lo afferma in una nota Luca Ventura, candidato alleregionali del Lazio con la lista 'Udc - Verde e' Popolare', a sostegno del candidato presidente Francesco. 'L'Italia - aggiunge ......alla presidenza della Regione Lazio in vista delledel 12 e 13 febbraio prossimo. A condurre il dibattito tra Donatella Bianchi (M5S), Alessio D'Amato (Centrosinistra) e Francesco(... Elezioni regionali in Lazio, chi sono i tre candidati Il candidato del centrodestra Francesco Rocca ha incontrato il ministro della Cultura Sangiuliano. “Collaborazione tra istituzioni è fondamentale” ...(LaPresse) “Gli anni in cui Rocca è stato manager all'ospedale Sant'Andrea sono stati i peggiori. Non solo ha lasciato 78 milioni di disavanzo ma ...