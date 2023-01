Eleonora Boi incontenibile | il bikini cede | fuoriesce il décolleté | FOTO ardente

Leggi su sportnews.eu

(Di martedì 17 gennaio 2023)Boi ha deciso di mandare in tilt il mondo dei social network pubblicando un’immagine mostruosa inil, che meraviglia.Boi è una delle conduttrici più apprezzate dell’intero panorama italiano. La nativa di Cagliari ha lavorato in particolare in trasmissioni calcistiche ed è stata per anni l’opinionista di punta di ‘Pressing’, Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.