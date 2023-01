Ecofin e Davos | una strada per i negoziati transatlantici

Leggi su formiche

(Di martedì 17 gennaio 2023) Ai tempi del grande negoziato sulla liberalizzazione degli scambi (il “Kennedy Round” della seconda metà degli anni Sessanta, una trattativa che riguardava principalmente gli Stati Uniti e l’Europa), a Villa Le Bocage, sede allora del segretariato del Gatt (“General Agreement on Tariffs and Trade”- l’accordo “provvisorio” che durò cinquanta anni e venne trasformato in Organizzazione mondiale del commercio, Omc), c’erano due certezze: a) alla fine delle lunghe notti ginevrine, sul Lago Lemano sorge sempre il sole e b) i negoziatori arrivano esausti, ma rinvigoriti da tanti bicchieri di brandy & soda, bevanda preferita dell’allora direttore generale del Gatt, sir Eric Wyndham White, alla quale si erano poco a poco abituati tutti gli altri. C’erano anche due principi di base che dovevano essere stella polare della trattativa: a) la non discriminazione (ossia la clausola della nazione ...