Ecco Samsung ISOCELL HP2 | il nuovo sensore da 200 megapixel per Galaxy S23 Ultra

Hardware Upgrade

che ad esempio quando c'è un'estrema differenza di illuminazione in una scena, la nuova ...ISOCELL HP2 Risoluzione efficace: 16.384 x 12.288 (200 M) Dimensione dei pixel: 0,6 m Formato ...Il notebooksarà disponibile in due varianti di processore con Intel Evo 13th Gen i5 - 1340P e i7 - 1360, che saranno abbinati alla grafica Iris Xe. Entrambi i modelli ospiteranno inoltre ... Samsung annuncia ISOCELL HP2: ecco il nuovo sensore da 200 ... Per il momento però questi render sono tutto ciò che abbiamo, torneremo a parlarne. Il TOP di gamma più piccolo Samsung Galaxy S21, compralo al miglior prezzo da Eprice a 504 euro.Ecco che ad esempio quando c'è un'estrema differenza di illuminazione in una scena, la nuova tecnologia unisce High ISO e Low ISO proprio per evidenziare i dettagli sia nelle aree luminose che in ...