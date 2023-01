(Di martedì 17 gennaio 2023) La Figc presenta la prima collezione di maglie per leitaliane di calcio creata in collaborazione con Adidas. L'azienda tedesca è il nuovo partner ufficiale azzurro. "Oggi entriamo in una ...

Il kit '', a base azzurra come da tradizione, riproduce in maniera integrata l'ispirazione al marmo su tutta la maglia e i pantaloncini, un elemento replicato sul tessuto attraverso un lavoro ... Ecco 'Home', la nuova maglia delle nazionali azzurre - Calcio (ANSA) - ROMA, 17 GEN - La Figc presenta la prima collezione di maglie per le Nazionali italiane di calcio creata in collaborazione con Adidas.Ecco la nuova maglia azzurra ... comprese le meravigliose divise Home e Away. Sono la quintessenza dell'eleganza e dello stile italiano, pur restando fedeli all'iconica eredità degli Azzurri". Sabato ...