Ebuehi | “Felice per la prima rete in azzurro ma ciò che conta è la vittoria di squadra”

(Di martedì 17 gennaio 2023) Le dichiarazioni di Tyronnedopo la gara con la Sampdoria: “Sonoper il mio primo gol con la maglia dell’Empoli – ha affermato il laterale– aspettavo questo momento da tempo ma sono più che altroper i tre punti in questa gara. E’ unaimportante ma anche quelle con la Cremonese e con il Monza lo furono. Penso che sia molto importante conquistare punti con quelle squadre che lottano per non retrocedere. Oggi ci siamo riusciti. Il rapporto con mister Zanetti? Gli sono grato di avermi dato questa nuova opportunità qui ad Empoli dopo l’esperienza insieme al Venezia. Tocca a me dimostrare che la decisione è stata giusta”. Fonte articolo e foto: www.empolifc.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

RaiNews

...se la rimonta è possibile o se la vittoria contro il Sassuolo è stata solo una parentesiin ... EMPOLI (4 - 3 - 1 - 2): Vicario 5.5; Stojanovic 5 (23' st6), Ismaili 5.5, Luperto 6, Parisi ...... azione perentoria a prendere le misure alla difesa empolese, prima del guizzoa ... A disposizione: Ujkani, Seghetti, Cacace,, Fazzini, Degli Innocenti, Guarino, Ekong, Walukiewicz, ... L'Empoli affonda la Sampdoria al Castellani per 1-0 Nel finale riescono a pareggiarla all’ultimo secondo, ma l’arbitro annulla dopo l’on field review per un fallo di mano di Gabbiadini. I toscani, invece, gioiscono per il primo gol in Italia di Ebuehi ...Paolo Zanetti, tecnico dell’Empoli, ha parlato a Sky dopo la vittoria di misura contro la Sampdoria. “Sono molto felice, abbiamo meritato la vittoria. Non voglio commentare le dichiarazioni della Samp ...