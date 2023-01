“È tutto sommerso” Bomba d’acqua e terrore nella località italiana | vigili del fuoco sul posto

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 17 gennaio 2023) Unasi è abbattuta sulle zone interne della provincia di Pesaro: in particolare il fiume Biscubio è tracimato colpendo la cittadina di Apecchio. La zona industriale è completamente allagata, ma le conseguenze sono limitate poiché l’evento atmosferico si è verificato mentre le scuole erano chiuse, dopo le 13 di martedì 17 gennaio. Come scrive l’edizione online del Corriere Adriatico, dopo una prima ricognizione avrebbe riportato danni solo uno studio odontotecnico. La precipitazione è cessata alle 13,45 e la circostanza ha consentito il ritorno degli operai nelle fabbriche con la ripresa dell’attività laddove non è stato necessario prosciugare le aree di lavoro. Idelche si sono recati sulstanno attenzionando il deflusso delle acque. Inoltre, la piena dei corsi ...