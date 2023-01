È scontro tra Daniele e Oriana | lui sbotta | “Sei falsa | non voglio i tuoi baci”

Corriere

L'ex direttore generale bianconero ha poi commentato lodirettoil Napoli e gli uomini di Allegri , concluso con il successo degli azzurri per 5 - 1. Ha riferito che ha fatto i ...Nel tentativo di evitare unoi due uomini, la ragazza avrà un terribile incidente. A sorpresa però sarà proprio la dolce figlia di Alexandra, durante la sua convalescenza, a pugnalare l'... Incidente Castenaso, Giuseppe Suriano morto a 39 anni: scontro tra auto e camion Per quest'anno Mediaset non depone le armi nella lotta all'auditel contro la Rai nella settimana di Sanremo. Dopo 20 anni di armistizi fatti di palinsesti modificati per ...I concorrenti del Grande Fratello Vip 7 continuano ad essere oggetto di discussione fuori e dentro la casa. In particolare le recenti parole di Antonino ...