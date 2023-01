“È normale che un neonato smetta di vocalizzare?”

Leggi su gravidanzaonline

Salve dottoressa, mio figlio ha sei mesi e mezzo. Fino a qualche settimana fa gorgogliava a meraviglia, ma ora sembra essere spento, come se non avesse voglia di "sperimentare" con la voce. Io lo stimolo, ma lui sembra non recepire. Èche i vocalizzi si arrestino? Per il resto non noto peggioramenti, anzi sembra essere molto sveglio e giocherellone. La ringrazio per la risposta.