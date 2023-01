E’ morto il coreografo e regista Gino Landi

(Di martedì 17 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – E', all'età di 89 anni, ilteatrale e televisivo,. Pseudonimo di Luigi Gregori, era nato a Milano il 2 agosto del 1933. Viene scoperto da Erminio Macario mentre mette in scena Bulli e pupe con Fanfulla. Successivamente collabora anche con il cinema e la televisione, fino a divenire uno tra i più celebri registi e coreografi nel panorama teatrale e televisivo nazionale ed internazionale, lavorando con Federico Fellini, Nino Rota, Tonino Guerra, Ennio Flaiano.Tra le innumerevoli regie televisive da lui curate si ricordano quelle di alcune edizioni del Festival di Sanremo, Festivalbar e Partitissima. Il mondo del teatro, che lo ha visto nascere e muovere i suoi primi passi, gli affida regia e coreografie di numerosi spettacoli, tra i quali Rugantino e ...

