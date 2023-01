E' morto Gino Landi | coreografo e regista Re del sabato sera italiano in tv

(Di martedì 17 gennaio 2023) E’stamattina a Roma ilteatrale e televisivo. Pseudonimo di Luigi Gregori, era nato a Milano il 2 agosto del 1933, aveva 89 anni. Come ballerino iniziò con Erminio Macario,...

Agenzia ANSA

16.15 AddioLandi, regista e coreografo E'a RomaLandi, coreografo, regista teatrale e televisivo. Aveva 89 anni. Nato come Luigi Gregori, a Milano il 2 agosto 1933, ha lavorato al cinema,in teatro e in tv, collaborando con Nino ...E'stamattina a Roma il coreografo, regista teatrale e televisivoLandi. Pseudonimo di Luigi Gregori, era nato a Milano il 2 agosto del 1933, aveva 89 anni. Come ballerino iniziò con Erminio ... E' morto Gino Landi, coreografo e regista - Ultima Ora (ANSA) - ROMA, 17 GEN - E' morto stamattina a Roma il coreografo, regista teatrale e televisivo Gino Landi. Pseudonimo di Luigi Gregori, era nato ...Gino Landi, coreografo e regista televisivo e teatrale, è morto oggi all'età di 89 anni. Scoperto da Erminio Macario, Landi, al secolo Luigi Gregori, nato a Milano il 2 agosto ...