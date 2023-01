E il popolare conduttore tv ora si ritrova senza lavoro

Leggi su iodonna

(Di martedì 17 gennaio 2023) Harry e Meghan non perdonano. In un comunicato ufficiale i Sussex hanno rifiutato le scuse (inviate al solo principe) di Jeremy Clarkson – popolarissimotv inglese – per l’articolo pieno d’odio per l’ex attrice uscito su The Sun. Anzi, lo hanno accusato di misoginia e odio. Harry e Meghan “distruggono” la carriera di Jeremy Clarkson E adesso Prime Video ha cancellato tutti i progetti in via di realizzazione con lui, mettendo in forse anche The Grand Tour e The Clarkson Farm, due delle sue serie di maggiore successo in streaming. Leggi anche › Harry e Meghan Markle a rischio divorzio? Sì, secondo re Carlo › Record di vendite per il memoir del principe Harry, ma i Royal «non lo vogliono ...