E-Distribuzione | la street art in campo per la sicurezza sul lavoro

(Di martedì 17 gennaio 2023) SAN BENEDETTO DEL TRONTO (ASCOLI PICENO) (ITALPRESS) – Un’opera diart per sensibilizzare sul delicato tema dellasul. A San Benedetto del Tronto è stato inaugurato il murale artistico sulle facciate della cabina elettrica di via dei Mille e realizzato dall’artista aquilano Edoardo Ettorre per “Stop for Safety”, il progetto promosso da E-(https://www.e.it/Azienda/sostenibilita/-art/stop4safety.html). “Superpotere?!”, questo il titolo dell’opera.“E’ una delle prime cabine che inauguriamo – commenta Marco Angelucci, responsabile dell’unità territoriale di Ascoli Piceno di E--. Si ispira al fumetto di Spiderman, quando il protagonista sottolinea “da grandi poteri derivano ...

