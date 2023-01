E’ ai domiciliari ma va in giro in scooter | beccato dai carabinieri

Primocanale

... Maria Dolores Colleoni e Silvia Panzeri , finite agli arrestiper il loro presunto coinvolgimento neldi soldi e regali dal Qatar e dal Marocco per influenzare le decisioni europee. ...... Maria Dolores Colleoni e Silvia Panzeri , finite agli arrestiper il loro presunto coinvolgimento neldi soldi e regali dal Qatar e dal Marocco per influenzare le decisioni europee. Genova, prof accusato di abusi ai domiciliari trovato in giro con il cane: riarrestato - Primocanale.it - L... Gli arresti domiciliari non facevano per lui e così, dopo essere evaso diverse volte nel giro di pochi giorni, ora si sono spalancante le porte del carcere ...Disposti i domiciliari e applicato il foglio di via obbligatorio per un quarantaquattrenne originario del Piemonte con numerosi precedenti di polizia ...