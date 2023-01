Due clochard sono morti a Roma per il freddo 

(Di martedì 17 gennaio 2023) AGI - Duestati trovatiquesta mattina poco dopo le 7 a. Il primo, non ancora identificato, era in piazza di Porta Maggiore. L'altro cadavere, di un 41enne, è stato rinvenuto sulla panchina di un parco in via Caterina Troiani, a Spinaceto. Non si esclude che entrambi sianoper ipotermia a causa del freddo che ha colpito la Capitale negli ultimi giorni. Su entrambi i ritrovamenti indaga la polizia. "Serve un piano di emergenza annuale " "La morte di dueper l'abbassamento drastico delle temperature ripropone uno storico problema per la città, che è quello della gestione dei senza fissa dimora. Un problema che deve affrontato con un piano di emergenza annuale e non legato alla sola stagione invernale: spesso ci si ...

La Stampa

Suiepisodi indaga la polizia. "Ancora morti a Roma per chi vive in strada. Nella Capitale non è la prima volta che accade, e con l'arrivo del clima freddo si ripetono tragedie che non vorremmo ...Valastro (Croce Rossa Italina): 'Inaccettabile, si ripetono tragedie che non vorremmo mai ... Roma, due clochard morti di freddo nella notte Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...Due persone morte in strada a Roma in 24 ore. È deceduto, forse per il freddo, un clochard il cui corpo è stato trovato stamani in Piazza di Porta Maggiore, ...