(Di martedì 17 gennaio 2023) "Anche se arrivasse lo Scudetto gli azzurri non investiranno su alti ingaggi, per questo credo che Lozano e Zielinski possano effettivamente partire nella prossima stagione". A dirlo è Mario Giuffredi ...

Corriere dello Sport

"Anche se arrivasse lo Scudetto gli azzurri non investiranno su alti ingaggi, per questo credo che Lozano e Zielinski possano effettivamente partire nella prossima stagione". A dirlo è Mario Giuffredi ...Questa la formazione derivante daidellesquadre scelti maggiormente nelle partite di FUT quest'anno: Mike Maignan (Milan); Theo Hernández (Milan), Fikayo Tomori (Milan), Milan ... "Due calciatori potrebbero lasciare Napoli", la rivelazione dell'agente Mario Giuffredi, procuratore di Mario Rui, Di Lorenzo e Politano, ha parlato di mercato in vista della prossima estate quando potrebbero esserci cessioni eccellenti ...I due ex calciatori aprono uno spazio di 700 metri quadrati in viale Restelli: «Luogo di formazione tecnologica». Ma sul web c'è chi attacca: «I ragazzi si rimbambiscono». Il sostegno di Santarelli e ...