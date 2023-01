Down Under | è subito festa azzurra | Bettiol vince il cronoprologo di Adelaide

OA Sport

Si apre nel migliore dei modi il 2023 del ciclismo italiano. Alberto Bettiol infatti ha vinto il cronoprologo d'apertura ad Adelaide del Tour, 5,5 km tra le strade cittadine a lungo battute dalla pioggia: una prova che ha segnato ufficialmente l'apertura del circuito World Tour, tornato a ripartire dall'Australia. Italian cyclist Alberto Bettiol took advantage of an early start and dry course Tuesday to win the 5.5-kilometer time trial prologue at the Tour Down Under. Bettiol was the fourth of 139 riders to compete. Alberto Bettiol comincia nel migliore dei modi la stagione, vincendo il prologo che apre la corsa a tappe australiana sul breve tracciato di Adelaide.