Don Ciotti. Dietro alla sua latitanza tanti errori. La nuova mafia ha cambiato volto

Servizio Informazione Religiosa

Loro " i familiari di chi è caduto per mano mafiosa e che, per dirla conLuigi, nell'ottanta per cento dei casi non hanno verità " reclamano non (solo) l'importanza e il valore della ...- - >Luigi, fondatore di Libera, che ogni 21 marzo ricorda con una marcia in una città tutte le vittime di mafia - Ansa . Soddisfazione, preoccupazione, giustizia, verità e conversione. Sono le ... Arresto Matteo Messina Denaro: don Ciotti (Libera), "notizia di cui ... Don Luigi Ciotti: una certa politica ha avuto delle responsabilità. Cosa nostra è passata dalla fase stragista alla fase imprenditoriale e ormai ha una dimensione internazionale ...“Abbiamo appena ricordato il trentesimo anniversario dell’arresto di Totò Riina e oggi ci arriva la bella e confortante notizia dell’arresto, dopo trent’anni di latitanza, di Matteo Messina Denaro”.