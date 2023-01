(Di martedì 17 gennaio 2023) Bruxelles, 17 gennaio 2023 "erogheremo 3 miliardi di euro per l'nell'ambito del nostro programma di assistenza macrofinanziaria plus". Lo ha detto il vice presidente della Commissione ...

Il Sole 24 ORE

..."erogheremo 3 miliardi di euro per l'Ucraina nell'ambito del nostro programma di assistenza macrofinanziaria plus". Lo ha detto il vice presidente della Commissione europea Valdis......la linea sulla quale si sta attestando la Ue ealla riunione dell'Ecofin in corso a Bruxelles da questa mattina sara' ulteriormente definita. Il responsabile del commercio Ue Valdis, ... Dombrovskis: "Oggi eroghiamo 3 mld Ue a Ucraina" - Il Sole 24 ORE Gentiloni, commissario europeo all'Economia: dobbiamo sostenere la nostra competitività, e non cominciare una guerra dei sussidi con gli Usa ...Il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis ha riconosciuto che l'esecutivo italiano è al lavoro sul punto, che "pare esserci qualche progresso". E anche per il commissario Paolo ...