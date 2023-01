Dnipro | l’ultima vittima della strage è un bambino | 41 i morti Si dimette consigliere di Zelensky dopo allusioni sul missile

(Di martedì 17 gennaio 2023) Si continua a scavare sotto le macerie a, la città a sud dell’Ucraina dove sabato unsi è abbattuto su un condominio uccidendo 41 persone.di cui è stato rinvenuto il corpo è un. Mosca continua a negare la responsabilità dell’attacco, rilanciando quanto dichiarato dalpresidenza ucraina, Oleksiy Arestovych, che ha lasciato intendere che la distruzione dell’edificio fosse stata provocata dai detriti delcentrato dagli ucraini. Motivo per cui Arestovych,essersi scusato, ha offerto le sue dimissioni. “Offro le mie sincere scuse alle vittime e ai loro parenti, ai residenti die a chiunque sia stato profondamente colpito dalle mia versione ...

Volodymyr Zelensky avverte: 'La Russia prepara una nuova fase , ci servono altre armi'. Il presidente ucraino citastrage ama ha in mente anche il caso Bielorussia con Minsk impegnata in esercitazioni militari congiunti assieme a Mosca praticamente affacciata sul suo paese. Quelle operazoni in ......vita tra le macerie del condominio didistrutto dai missili russi sabato pomeriggio. E sale il bilancio dei morti nell'attacco sulla città dell'Ucraina centro - meridionale, teatro dell'... Dnipro, l’ultima vittima della strage è un bambino: 41 i morti