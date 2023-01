Django | il trailer della serie ispirata al western di Corbucci su Sky dal 17 febbraio

(Di martedì 17 gennaio 2023) Sky ha appena diffuso ildi, l’attesaoriginale Sky e CANAL+ omaggio al classicodi Sergio, a un mese esatto al debutto in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Laesordirà il 17e nei prossimi mesi sarà disponibile in tutti i Paesi in cui Sky opera e su CANAL+ in Francia, Polonia, Svizzera e Africa.

