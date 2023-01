Divieto di fumo anche all' aperto e restrizioni sulle sigarette elettroniche

Il Sole 24 ORE

diesteso anche alle e - Cig, stop alle sale per fumatori negli aeroporti o negli altri locali al chiuso. Niente bionde nemmeno all'aperto se nelle vicinanze ci sono minori o donne ...A breve ildisarà allargato ad altri luoghi all'aperto. d annunciare l'intenzione di una stretta sula 20 anni dalla legge Sirchia è stato il ministro della Salute Orazio Schillaci, in ... Farmaci, Schillaci: non servono scorte, allarmismo crea carenza di rimbalzo Milano, 17 gen. (LaPresse) - Estendere il divieto di fumo anche alle sigarette elettroniche e ai luoghi all'aperto dove sono presenti minori e donne in ...Il fumo nuoce gravemente te e chi ti sta intorno: questo è entrato nella testa di tutti, eppure la pratica continua a essere diffusa.